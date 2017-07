e-Pedal: un solo pedale per la nuova Nissan Leaf

Tra le novità introdotte dall'evoluzione della Nissan Leaf c'è anche la tecnologia e-Pedal, che permetterà al conducente di guidare l'auto elettrica interagendo con un solo pedale. Un dispositivo elettronico, il primo nel suo genere, progettato in modo tale da consentire al veicolo di fermarsi completamente, anche se si trova su una strada in pendenza, senza indietreggiare né muoversi in avanti, per poi riprendere la marcia non appena possibile. Questo andrà ad aggiungersi al sistema ProPILOT dedicato alla guida autonoma. La presentazione ufficiale della vettura è fissata per il 6 settembre.