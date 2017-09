La tecnologia della nuova Nissan LEAF

A bordo della nuova Nissan LEAF è presente l'e-Pedal, un unico pedale per gestire ogni aspetto della guida: accelerazione, decelerazione e frenata. C'è poi il sistema ProPILOT che rende autonome alcune operazioni come il parcheggio e il mantenimento della distanza di sicurezza in autostrada. Un concentrato di tecnologia, dunque, per la vettura elettriche che l'automaker giapponese ha migliorato anche dal punto di vista del propulsore (ora da 110 kW, con una coppia di 320 Nm) e per quanto riguarda l'autonomia fornita dal pacco batterie, che arriva a circa 240 Km con una sola ricarica, grazie anche alle ottimizzazioni apportate dal punto di vista dell'aerodinamica.