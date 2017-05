La nuova Surface Pen di Microsoft

La nuova Surface Pen, presentata da Microsoft con la quinta generazione del modello Surface Pro, migliora dal punto di vista delle performance, esprimendo al meglio le proprie potenzialità grazie a un'avanzata integrazione tra hardware e software, celata agli occhi dell'utente che può così concentrarsi appieno su ciò che sta facendo. Il pennino supporta ora il riconoscimento di 4.096 livelli di pressione e integra un sensore di inclinazione, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a un impiego in ambito grafico, per il disegno e la colorazione, nonché per la scrittura a mano libera direttamente sul display touchscreen.