La nuova Tesla Roadster, una supercar elettrica

Accelerazione da 0 a 100 Km/h in meno di due secondi e velocità massima raggiungibile che supera i 400 Km/h. Una supercar a tutti gli effetti, ma ad alimentazione esclusivamente elettrica e dunque a zero emissioni: è la nuova Tesla Roadster, presentata a sorpresa dall'automaker di Elon Musk. Il pacco batterie in dotazione ha una capacità pari a 200 kWh ed è sufficiente a percorrere oltre 1.000 Km con una sola ricarica. Stando ai piani attuali, la fase di produzione prenderà il via solo nel 2020, dunque bisognerà attendere per vederla in strada. Non sarà comunque un veicolo per tutti: la versione base potrà essere acquistata a 200.000 dollari.