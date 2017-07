I nuovi HP Pavilion All-in-One da 24 e 27 pollici

Telaio in alluminio con finitura satinata e base in acciaio per garantire il massimo della stabilità: i nuovi HP Pavilion All-in-One sono progettati per non lasciare nulla al caso nemmeno in termini di design. Due le versioni disponibili, con display da 24 e 27 pollici, Full HD oppure Quad HD. L'acquirente ha modo di personalizzare la configurazione hardware scegliendo tra processori Intel Core di settima generazione e AMD A12, fino a 16 GB di RAM, soluzioni SSD o HDD per lo storage e scheda video AMD Radeon 530. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10, mentre i prezzi partono da 749,99 dollari.