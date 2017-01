I nuovi smartphone Samsung Galaxy A (2017)

Tre modelli, con display da 4,7 pollici, 5,2 pollici e 5,7 pollici, nella serie 2017 della famiglia Samsung Galaxy A. Sono tutti equipaggiati al lancio con il sistema operativo Android 6.0.1, offrono un processore octa core e la porta USB Type-C per la ricarica. Quattro le colorazioni disponibili per la scocca: Black Sky, Gold Sand, Blue Mist e Peach Cloud. Dal punto di vista del design (che richiama alla mente quello del top di gamma Galaxy S7) si segnala la presenza di un telaio in alluminio e vetro che garantisce una buona solidità e della certificazione IP68 che assicura la resistenza del telefono a contatto con l'acqua.