I nuovi tablet ASUS ZenPad 10 (Z301ML/MFL)

ASUS ha scelto la cornice del Computex 2017 per presentare due tablet di fascia media con sistema operativo Android (versione 7.0 Nougat al lancio): si tratta dei modelli ZenPad 10 contraddistinti dalle sigle Z301ML e Z301MFL. A differenziarli è la risoluzione del display IPS da 10,1 pollici: 1280x800 pixel nel primo caso, 1920x1200 pixel nel secondo. Il resto del comparto hardware vede la presenza di processori quad core MediaTek, 2 o 3 GB di RAM, memoria interna da 16, 32 o 64 GB, slot per schede microSD fino a 128 GB, fotocamere da 5 e 2 megapixel, WiFi 802.11a/b/g/n (LTE opzionale), GPS, Bluetooth 4.1, altoparlanti frontali con tecnologia DTS-HD Premium Sound e una batteria da 4.680 mAh. Tre le colorazioni della scocca previste: Royal Blue, Pearl White e Quartz Gray. Disponibili anche tastiera fisica e cover protettiva come accessori.