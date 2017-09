Il nuovo Amazon Echo

La seconda generazione dello speaker intelligente Amazon Echo evolve in termini di design e specifiche: dimensioni più contenute e un microfono migliore per catturare con precisione i comandi vocali pronunciati anche dalla distanza, senza dimenticare l'altoparlante per le riproduzione delle frequenze più basse che garantisce il supporto alla tecnologia Dolby Audio. È in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 99,99 dollari, con le spedizioni delle prime unità che prenderanno il via a fine ottobre. Non manca ovviamente la compatibilità con l'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Alexa.