Il nuovo campus di Microsoft

Anche Microsoft, così come gli altri principali protagonisti dell'universo hi-tech, sta progettando la realizzazione di un nuovo campus. Sorgerà a Redmond (Washington), dove già ora ha sede il gruppo. Anziché occupare una nuova area, l'azienda ha pianificato una profonda ristrutturazione di quella attuale. Il cantiere aprirà nel prossimo autunno ed è in programma la realizzazione di 18 nuovi edifici, nonché di spazi aperti al pubblico e di un migliore sistema per la gestione dei trasporti. Un investimento significativo che testimonia la volontà di continuare a crescere in un'ottica di sviluppo futuro.