Il nuovo Daydream View per la realtà virtuale

Google rinnova il visore Daydream View dedicato alla realtà virtuale, apportando però ben poche modifiche rispetto al modello precedente: cambiano soltanto le lenti posizionate davanti agli occhi dell'utente, di qualità migliore e in grado di assicurare un campo visivo più ampio. Tre le colorazioni disponibili: Fog, Charcoal e Coral. Quest'ultima arriverà anche in Italia al prezzo di 109,00, una spesa che comprende il controller per interagire con le app. Tra gli smartphone compatibili ci sono ovviamente i nuovi Pixel 2 e Pixel 2 XL, ma anche Samsung Galaxy S8, LG V30, Galaxy Note8 e molti altri ancora.

