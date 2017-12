Performance e design senza compromessi, per il nuovo iMac Pro di Apple, acquistabile anche nel nostro paese. Una soluzione indirizzata quasi esclusivamente ai professionisti, come dimostrano anche i prezzi tutt'altro che accessibili all'utente comune: in Italia si parte da un minimo di 5.599 euro per la versione base, mentre la configurazione più avanzata è in vendita a ben 15.429 euro (accessori esclusi). Si tratta di investimenti importanti, per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni e desidera un computer all-in-one in grado di gestire qualsiasi applicativo con disinvoltura.