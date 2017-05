Erede dell'apprezzato modello di quarta generazione, il nuovo Microsoft Surface Pro rimane pressoché identico al suo predecessore per quanto riguarda il design (se non si tiene conto del kickstand rinnovato), andando però a migliorare alcuni aspetti chiave per quanto riguarda il comparto hardware come una batteria che arriva a offrire 13,5 ore di funzionamento continuo con una sola ricarica. Il processore è Intel Core (Kaby Lake), è garantito il supporto all'interazione con Surface Pen e la tastiera è rivestita in Alcantara. Ovviamente, il sistema operativo equipaggiato è Windows 10.