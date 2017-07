Il nuovo Nokia 105 con schermo più grande

HMD Global presenta il restyling di quello che è uno dei telefoni cellulari più venduti al mondo, con oltre 200 milioni di unità distribuite a livello globale. Il nuovo Nokia 105, rispetto al suo predecessore lanciato nel 2015, è caratterizzato da un design maggiormente ergonomico con lati arrotondati per migliorarne l'impugnatura. Inoltre, il display è più grande e raggiunge una diagonale pari a 1,8 pollici, mentre i tasti sono separati per semplificare la scrittura dei messaggi e la composizione dei numeri. Il telaio è realizzato in policarbonato così da garantire un'elevata resistenza a urti e cadute.