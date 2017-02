Il nuovo Razer Blade con NVIDIA GeForce GTX 1060

La nuova edizione di Razer Blade, computer portatile dedicato al gaming, unisce potenza di calcolo e portabilità, con il suo display da 14 pollici a risoluzione 1080p o 4K. Integrati anche il processore Intel Core i7-7700HQ con architettura Kaby Lake e la scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060, per garantire il pieno supporto all arealtà virtuale. Non è un notebook per tutti: il modello con schermo Full HD, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Germania e in Francia (a marzo arriverà in altri paesi), è venduto a 1.899 dollari. La versione con monitor Ultra HD farà invece il suo debutto sul mercato in aprile, ovviamente con un esborso economico più elevato.