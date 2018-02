Il nuovo robot a quattro zampe di Boston Dynamics

Il team di Boston Dynamics presenta una nuova versione del robot quadrupede SpotMini, questa volta dotata di un lungo braccio integrato al posto del collo: all'estremità si trova un modulo prensile in grado di afferrare una maniglia, ruotarla e aprire così una porta. Non è dato a sapere se vi sia qualcuno a gestirne il movimento da remoto (in ogni caso in modalità wireless, considerando l'assenza di cavi). Unità di questo tipo potranno un giorno entrare in azione nelle situazioni di emergenza, ad esempio per prestare soccorso in seguito a una calamità naturale, evitando così qualsiasi tipo di rischio per gli operatori.