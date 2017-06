Il nuovo Skype è più social

Un restyling completo dell'interfaccia e funzionalità inedite, per il nuovo Skype. Il servizio sta per rinnovarsi, strizzando l'occhio più alle chat tra amici che a coloro che attualmente lo impiegano in ambito professionale. Sarà possibile condividere elementi come emoticon e sticker durante le chiamate, seguire gli aggiornamenti degli altri utenti in pieno stile social network e persino aggiungere le proprie reazioni. L'arrivo della nuova versione è previsto su tutti i dispositivi: smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS, nonché computer con piattaforma Windows e macOS.