Il nuovo Surface Arc Mouse di Microsoft

Insieme al Surface Laptop, Microsoft ha presentato anche la nuova versione del Surface Arc Mouse, dispositivo di puntamento evoluto, che rispetto alla generazione precedente integra un'area touch per effettuare gesture come lo scrolling delle pagine durante la navigazione Web o lo scorrimento dei contenuti. La comunicazione con il computer avviene in modalità wireless, attraverso il modulo Bluetooth 4.0, mentre per l'alimentazione vengono utilizzate due pile di tipo AAA. Tre le colorazioni del mouse disponibili: grigio, rosso e blu. In vendita a partire da giugno, costerà 79,90 dollari.