Il nuovo YouTube

Nuovo look e nuovo logo per YouTube. La piattaforma di video sharing cambia veste e si rinnova, a dodici anni dal lancio, con un profondo restyling che interessa sia la versione accessibile da browser desktop sia quella fruibile mediante le applicazioni per smartphone e tablet. Le novità non sono esclusivamente estetiche: introdotte anche feature inedite come lo skip e la regolazione della velocità su mobile o il tema scuro per non affaticare gli occhi durante le sessioni di navigazione notturne su computer. Un'evoluzione completa, studiata per andare a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto e differente.