NVIDIA Metropolis per la sicurezza nelle città

NVIDIA punta al promettente ambito delle smart city con l'annuncio di Metropolis, una piattaforma composta da soluzioni hardware e software che, sfruttando un sistema di intelligenza artificiale, velocizza e ottimizza la gestione e l'analisi dei dati raccolti dalle telecamere di sorveglianza installate nell'ambito urbano. Basandosi sull'impiego del deep learning e del cloud storage, sarà possibile analizzare le immagini registrate in tempo reale, offrendo alla cittadinanza servizi evoluti come la ricerca di una persona o di un animale scomparso, nonché il riconoscimento tempestivo di un crimine in corso.