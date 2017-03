NVIDIA SHIELD (2017) sotto la lente d’ingrandimento

Uno sguardo alle caratteristiche principali di NVIDIA SHIELD, nella sua versione 2017. Il set-top box, dedicato allo streaming e al gaming, compie un significativo passo in avanti rispetto al modello dello scorso anno, soprattutto in termini di design. Ottimo il controller, così come il telecomando, entrambi equipaggiati con un microfono per il supporto ai comandi vocali. Basato sul sistema operativo Android TV, il device è compatibile con i televisori 4K e HDR. Due le versioni proposte al lancio: quella standard con memoria interna da 16 GB (229,90 euro) e la Pro con 500 GB di storage (329,90 euro).

musica: 700P3D - Fallwind