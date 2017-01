NVIDIA Shield TV: per lo streaming, per il gioco

Al CES 2017 di Las Vegas, NVIDIA ha presentato l'evoluzione della sua Shield TV. Un set-top box basato sulla tecnologia Android TV che migliora non solo dal punto di vista delle specifiche, ma anche da quello delle funzionalità offerte: supporto alla risoluzione 4K, integrazione dell'assistente virtuale Google Now e alcune caratteristiche dedicate alle smart home. Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare i servizi dedicati allo streaming dei contenuti multimediali e al gaming. La versione da 16 GB è in vendita a 199,99 dollari, quella Pro con memoria interna da 500 GB a 299,99 dollari.