Oculus Dash e Oculus Home, il futuro è VR

Dash è il nome della nuova interfaccia messa a punto dal team di Oculus, per l'accesso alle applicazioni e ai contenuti fruibili tramite il visore per la realtà virtuale progettato dal team di Facebook. Home, invece, offre la possibilità di personalizzare l'esperienza VR creando uno spazio su misura per l'utente, arredandolo a piacimento, scegliendo tra una vasta gamma di oggetti, moduli interattivi e perfino opere d'arte. Due esempi che ben sintetizzano l'evoluzione delle tecnologie e delle piattaforme dedicate al mondo della realtà virtuale, sempre più evolute e dalle enormi potenzialità.

