Oculus Go: la realtà virtuale, ovunque

199 dollari per un visore dedicato alla realtà virtuale che non richiede connessione al computer né l'utilizzo di uno smartphone: è Oculus Go, nuovo dispositivo sviluppato dal team di Facebook con l'intenzione di mettere le tecnologie VR a disposizione di un numero sempre più elevato di persone. Arriverà sul mercato all'inizio del 2018. Il design è studiato in modo da renderne confortevole l'utilizzo. In sede di presentazione, i responsabili del progetto hanno sottolineato come Oculus Go sia ideale per guardare film o concerti da una prospettiva in prima persona, ma anche per divertirsi con i videogiochi.