Office 365: arriva Microsoft Teams

Presentato a fine 2016, Microsoft Teams è ora disponibile per tutti come strumento di Office 365, in 181 paesi e in 19 lingue. Si tratta di un servizio che permette di creare uno spazio di lavoro, accessibile da piattaforme Windows, macOS, Android, iOS e tramite un'interfaccia Web. Quattro le caratteristiche principali: chat di gruppo con integrazione di Skype for Business, hub dedicato alla gestione dei contenuti, tool per la personalizzazione e infine per la sicurezza. La fase di test preliminare ha coinvolto circa 50.000 aziende di tutto il mondo e ha permesso di raccogliere i feedback necessari all'introduzione di oltre 100 nuove funzionalità.