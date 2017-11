Olympus EyeTrek, occhiali per la realtà aumentata

Occhiali per la realtà aumentata, in grado di sovrapporre informazioni aggiuntive al campo visivo di chi li indossa grazie a un display OLED trasparente (risoluzione 640x400). Olympus EyeTrek (il nome completo è EyeTrek INSIGHT EI-10 Smart Glasses) è un prodotto indirizzato ai professionisti, dotato di modulo WiFi per la connessione a Internet, Bluetooth e touchpad posizionato sulla parte laterale. La batteria interna da 300 mAh offre circa un'ora di autonomia. Il processore non è dei più aggiornati: TI OMAP 4470, un modello del 2011, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Il dispositivo, per il design e per le funzionalità offerte, ricorda da vicino Google Glass.