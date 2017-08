La mirrorless Olympus OM-D E-M10 Mark III

Evoluzione del modello presentato lo scorso anno, Olympus OM-D E-M10 Mark III si inserisce nel catalogo mirrorless strizzando l'occhio a chi vuol sperimentare le potenzialità della fotografia con una macchina a ottiche intercambiabili, senza portare con sé l'ingombro e il peso di una reflex. Dal punto di vista tecnico sono presenti un sensore Live MOS da 16 megapixel e il processore d'immagine TruePic VIII, affiancati da un sistema di stabilizzazione su 5 assi che entra in azione sia per le foto sia in occasione delle registrazioni video.

Il debutto è previsto per la metà di settembre al prezzo di 699 euro per il solo corpo macchina. Disponibili fin dal day one anche i kit con due obiettivi: quello che include M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R costa 729 euro e per quello con M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ pancake si sale a 829 euro.