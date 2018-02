Olympus PEN E-PL9, la mirrorless accessibile

Una fotocamera a ottiche intercambiabili versatile e facile da usare, che strizza l'occhio agli amanti dei selfie, pensata per dare libero sfogo alla propria creatività. Così si può sintetizzare la natura della nuova Olympus PEN E-PL9, mirrorless che permette di sperimentare l'arte della fotografia senza le limitazioni imposte dagli automatismi dei dispositivi mobile, senza però rinunciare a comandi e controlli intuitivi. Il lancio è previsto per il marzo 2018, al prezzo di 569,90 euro per il solo corpo macchina o in bundle con l'obiettivo M.Zuiko Digital 14-42mm F3.5-5.6 EZ Pancake a 729,90 euro.