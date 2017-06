OnePlus 5, il nuovo flagship killer

Doppia fotocamera posteriore per un'esperienza senza compromessi in termini di imaging e comparto hardware in grado di assicurare prestazioni da top di gamma con il processore Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da 6/8 GB di RAM. OnePlus 5 è il nuovo flagship killer, fin da subito disponibile per l'acquisto anche in Italia, al prezzo di 499 euro per la configurazione base che offre 64 GB di memoria interna (in vendita anche la versione da 158 GB). Nulla è stato lasciato al caso nemmeno per quanto riguarda il design, con uno spessore di soli 7,25 mm e la possibilità di scegliere tra due colorazioni, Midnight Black e Slate Gray.