OnePlus 5 vs. Samsung Galaxy S8: la ricarica

In questo filmato, realizzato dal produttore cinese, viene messo in evidenza come, sfruttando la tecnologia Dash Charge integrata sul nuovo OnePlus 5 (la capienza è 3.300 mAh), sia possibile portare a termine la ricarica della batteria in tempi estremamente rapidi. Il video mette a confronto lo smartphone con una altro top di gamma, il Samsung Galaxy S8 (3.000 mAh). Stando a quanto dichiara OnePlus, in soli 30 minuti si arriva a ottenere un'autonomia sufficiente a utilizzare il telefono per un'intera giornata. Va precisato che caricabatteria e cavo Dash Charge vanno acquistati separatamente.