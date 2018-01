OnePlus 5T Sandstone White arriva in Italia

Cover posteriore colorata di bianco e pulsante fisico sul lato dipinto in rosso, per la nuova edizione Sandstone White di OnePlus 5T. Questo inedito look dello smartphone arriverà anche in Italia, con l'inizio delle vendite fissato per la giornata del 9 gennaio 2018, al prezzo di 559,00 euro. La configurazione hardware è la migliore tra quelle disponibili: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per lo storage, con il resto delle specifiche tecniche che rimane invariato rispetto alla versione standard (nella colorazione Midnight Black) lanciata da OnePlus nel novembre scorso, a partire dalla doppia fotocamera posteriore per arrivare al processore Snapdragon 835.