Open Meter, il nuovo contatore Enel

Il più avanzato sistema al mondo per la gestione dei contatori intelligenti, presentato da e-distribuzione e che andrà progressivamente a sostituire quelli Enel installati sull'intero territorio nazionale, in modo del tutto gratuito per l'utente. Open Meter integra le più moderne tecnologie di misurazione dedicate ai clienti connessi alla rete di fornitura elettrica, offrendo informazioni puntuali e precise, aggiornate in tempo reale (le letture vengono effettuate ogni 15 minuti), abilitando al tempo stesso l'erogazione di servizi innovativi che consentono di ottimizzare i consumi, in un'ottica di efficienza e sostenibilità.