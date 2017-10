Openbook trasforma lo smartphone in laptop

A prima vista potrebbe sembrare un normale notebook, ma Openbook è ben altro: proposto in crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, si tratta in realtà di un dock a cui collegare lo smartphone Android. In questo modo, basandosi sulla potenza di calcolo del dispositivo mobile, trasforma il telefono in un vero e proprio laptop, particolarmente comodo per la produttività o per l'editing dei documenti. Integra un display da 14 pollici con risoluzione 1366x768 pixel, tastiera, touchpad, due porte USB, slot microSD, jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo e batteria da 10.000 mAh. Processore, RAM e storage impiegati sono quelli dello smartphone. Il prezzo di vendita è 129 dollari.