Le novità del browser Opera 49

La software house norvegese ha dato il via al rilascio di Opera 49, più di un semplice browser per la navigazione Web. Tra le funzionalità inedite incluse ci sono la cattura di screenshot delle pagine visitate, la possibilità di condividere le immagini arricchite da emoji o selfie e un'utility per la conversione di unità di misura, valute e fusi orari, senza dimenticare un player per la realtà virtuale che consente di guardare in streaming filmati a 360 gradi. La nuova release del software è disponibile per il download gratuito su computer con sistema operativo Windows, macOS e Linux.