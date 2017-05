Opera: le chat di WhatsApp, Messenger e Telegram

La versione 45 di Opera per piattaforme desktop, nome in codice Reborn, introduce la possibilità di gestire le chat di WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram direttamente dall'interfaccia del browser, insieme alle schede per la navigazione Web. Oltre all'integrazione della funzionalità dedicata alla messaggistica, il software offre un ad-blocker in modo nativo, nonché l'utilizzo della GPU per la decodifica video su Windows e la visualizzazione di un avviso che compare se la pagina visitata non supporta il protocollo protocollo HTTPS per lo scambio dei dati server-client in modo sicuro.