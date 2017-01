Opera Neon: il browser diventa sistema operativo

Neon è il concept browser ideato dal team norvegese Opera, che può essere etichettato come un passo in avanti nel percorso evolutivo dei software dedicati alla navigazione Internet. Può in qualche modo essere paragonato ad un sistema operativo indipendente, poiché non si limita a mostrare le pagine Web in maniera tradizionale, ma offre toolbar e strumenti aggiuntivi come un player video, il supporto alla visualizzazione degli elementi in multitasking attraverso le cosiddette Bubble Tabs e allo split screen. La prima versione è già disponibile in download gratuito per computer Windows e macOS.