Oppo F3 Plus, specialista dei selfie

La tecnologia Dual Selfie Camera integrata sulla parte frontale del nuovo Oppo F3 Plus è il tratto distintivo del phablet. È costituita da due fotocamere indirizzate agli amanti degli autoscatti, una con sensore da 16 megapixel, ottica con apertura f/2.0 e grandangolo da 76,4 gradi, l'altra da 8 megapixel e angolo di visione esteso a 120 gradi per immortalare interi gruppi di persone. Non mancano poi funzionalità come Beautify 4.0 per eliminare automaticamente le imperfezioni del viso o l'effetto bokeh per mettere in risalto i volti applicando una suggestiva sfocatura allo sfondo. Sul retro trova invece post una fotocamera da 16 megapixel con sensore Sony IMX398, apertura f/1.7 e sistema Dual PDAF per la messa a fuoco.