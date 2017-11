Oppo F5: lo smartphone per i selfie

Intelligenza artificiale per selfie in grado di restituire un'immagine ottimizzata dell'utente, con un suggestivo effetto bokeh: è quanto offre il nuovo Oppo F5, smartphone Android che si inserisce nell'elenco dei dispositivi che fanno ricorso agli algoritmi per generare autoritratti prevalentemente destinati ai social. La fotocamera frontale ha una risoluzione pari a 20 megapixel, mentre quella posteriore da 16 megapixel è affiancata dal flash LED. Il telaio in alluminio, un display da 6 pollici Full HD+ e il processore octa core MediaTek Helio P23 completano la scheda.