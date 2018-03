L’orologio di Bezos per i prossimi 10.000 anni

Jeff Bezos si è ispirato all'idea proposta nel 1995 da Danny Hillis per la creazione di un orologio meccanico in grado di scandire il tempo per i prossimi 10.000 anni. Un modo per pensare al futuro del pianeta e del genere umano. Gli enormi ingranaggi (occuperanno circa 150 metri in altezza) verranno installati all'interno di un tunnel appositamente scavato in una montagna presente in una delle proprietà di Bezos in Texas. Il progetto ha richiesto un investimento importante: ben 42 milioni di dollari, sborsati dal fondatore di Amazon. Una volta operativo potrà essere visitato dai turisti.