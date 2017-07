Outlook per Android e iOS: le nuove funzionalità

Al via il rilascio di un aggiornamento per l'applicazione ufficiale Android e iOS del servizio Outlook. Con l'update, il gruppo di Redmond introduce tre funzionalità: una migliorata gestione di messaggi all'interno delle conversazioni, un parziale restyling dell'interfaccia che evolve l'esperienza di navigazione nella casella di posta elettronica e un sistema di ricerca più intelligente nell'archivio di email e allegati che sfrutta le potenzialità della tecnologia Microsoft Graph. Il rollout ha già preso il via su App Store per iOS, ma presto queste caratteristiche arriveranno anche su Google Play per Android.