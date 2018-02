Panasonic HC-X1E, videocamera professionale 4K

Grazie all'obiettivo Leica Dicomar 4K integrato, la videocamera Panasonic HC-X1E è in grado di passare agilmente da un grandangolo 24 mm a uno zoom ottico 20x, così da poter catturare ogni minimo dettaglio della scena anche dalle lunghe distanze. Un concentrato di tecnologia racchiuso all'interno di un design compatto, adatto alle riprese a mano libera, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti, come dimostra la presenza di un sensore da un pollice per l'elaborazione di registrazioni a risoluzione Ultra HD, il sistema O.I.S. ibrido per la stabilizzazione delle immagini e l'autofocus ad elevata precisione.

Panasonic HC-X1E Handheld camcorder MOS Black hand-held camcorder - camcorders (MOS, 9.46 MP, 20x, 10x, 8.8 - 176 mm, 25.4 - 508 mm) è oggi disponibile su Amazon a 3.099 €