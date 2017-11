Panasonic presenta la mirrorless Lumix G9

La modalità Alta Risoluzine della nuova Panasonic Lumix G9 permette di acquisire immagini da ben 80 megapixel. La fotocamera, ascrivibile alla categoria mirrorless, monta un sensore Digital Live MOS da 20,3 megapixel in formato Micro Quattro Terzi a cui si affianca il processore Venus Engine, un'accoppiata che consente di ottenere una raffica da 20 fps con AFC (e 60 fps con AFS). Sono inoltre presenti un mirino mirino Live View Finder con pannello OLED, uno schermo posteriore LCD orientabile e uno schermo di stato sulla parte alta. Il lancio in Italia è fissato per il gennaio 2018, al prezzo di 1.699 euro per il solo corpo macchina.