La mirrorless Panasonic Lumix GX9

Sensore MOS Digital Live da 20,3 megapixel, processore Venus Engine e sistema AF a contrasto con tecnologia DFD (Depth From Defocus) per la nuova Panasonic Lumix GX9. Una fotocamera versatile, con mirino LVF (Live View Finder) inclinabile e display touchscreen, che a prestazioni avanzate in ambito fotografico affianca la registrazione video in formato 4K. Non mancano poi la tecnologia di stabilizzazione Dual I.S. a cinque assi e i moduli Bluetooth 4.2 LE e WiFi per la connettività wireless. La nuova mirrorless arriverà in Italia nel mese di aprile, proposta al prezzo di 799,00 per il solo corpo macchina.