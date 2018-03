La fotocamera compatta Panasonic Lumix TZ200

New entry nella gamma Travel Zoom del produttore giapponese: la Panasonic Lumix TZ200 ha nella versatilità il suo principale punto di forza. Si tratta infatti di una fotocamera compatta dotata di un'ottica in grado di passare dal grandangolo allo zoom ottico 15x, senza compromessi in termini di dimensioni grazie all'ingegnerizzazione dell'obiettivo 24 mm Leica DC Vario-Elmar. Non mancano poi moduli per la connettività wireless, registrazione video in formato 4K e feature dedicate all'editing delle immagini. Il debutto sul mercato italiano è fissato per l'aprile 2018, al prezzo di 799,00 euro.