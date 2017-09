Parrot Bebop 2 Power: più autonomia e modalità FPV

Evoluzione del drone top di gamma proposto dall'azienda francese, il nuovo Parrot Bebop 2 Power migliora in termini di autonomia (fino a 30 minuti) e con l'introduzione del supporto alla modalità First Person View, che consente di pilotarlo con un visore VR per un'esperienza in prima persona, raggiungendo una velocità massima di 65 Km/h. Ottimo il comparto fotografico, con un sensore CMOS da 14 megapixel e un sistema di stabilizzazione su tre assi. La registrazione video arriva alla risoluzione Full HD con un framerate di 30 fps. Il bundle è disponibile per l'acquisto al prezzo di 699,90 euro.