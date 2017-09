Parrot Mambo FPV, minidrone con visore VR

Compatto e leggero, Parrot Mambo FPV è un drone di piccole dimensioni che può essere guidato tramite un'applicazione su smartphone (Android e iOS) oppure con una visuale in prima persona, indossando il visore Parrot Cockpitglasses 2 per la realtà virtuale. Tre modalità di guida e la possibilità di registrare video HD dall'alto rendono l'unità versatile e adatta a tutti, anche a chi ha poca dimestichezza con velivoli di questo tipo. Le quattro eliche del quadcopter sono inoltre ricoperte da speciali protezioni, per assicurarne l'incolumità anche nel caso di urti accidentali. Il prezzo fissato per il lancio è 179,90 euro.