Pentax KP: reflex con sensibilità ISO 819.200

Sensore CMOS da 24,32 megapixel in formato APS-C, sistema di stabilizzazione su cinque assi, autofocus SAFOX 11 a 27 punti, mirino pentaprisma con copertura 100%, display LCD inclinabile, corpo in magnesio e dimensioni contenute del corpo macchina (101x131,5x76 mm, 703 grammi). Sono queste le principali caratteristiche di Pentax KP, reflex che strizza l'occhio soprattutto agli appassionati della fotografia notturna, grazie ad una sensibilità ISO che arriva a 819.200. Il lancio in Italia è fissato per il febbraio 2017, tramite i rivenditori autorizzati Fowa, con quattro anni di garanzia.