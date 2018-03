PES 2014, i miglioramenti secondo Konami

Il Fox Engine integrato da Konami in Pro Evolution Soccer 2014 sarà, secondo quanto dichiarato dalla software house nel nuovo filmato promozionale, all'altezza dei motori next-gen. Tradotto: PES 2014 offrirà la stessa qualità grafica del rivale FIFA 14. Questo sarà reso possibile dalla riproduzione di dettagli come le espressioni facciali e il sudore che scende sul volto dei calciatori durante le partite, ma anche da effetti di illuminazione realistici per gli stadi e da nuove texture disegnate per divise, erba del terreno di gioco e palloni. Migliorano anche l'intelligenza artificiale che gestisce i portieri e le animazioni.