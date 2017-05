PES 2017 Mobile, il trailer di lancio

La versione Mobile di PES 2017 porta su smartphone e tablet con sistema operativo Android e iOS il gameplay della simulazione calcistica sviluppata da Konami, con la licenza ufficiale per la riproduzione di squadre come Barcellona e Borussia Dortmund, la competizione europea UEFA Champions League e un sistema di controllo ottimizzato per i display touchscreen. Può essere scaricata in download gratuito dalle piattaforme Google Play e App Store. Sono incluse modalità in cui affrontare le partite in singolo e altre in multiplayer, online oppure in locale sfruttando al connessione Bluetooth.