PES 2018: Alex Del Piero e Pavel Nedvěd

Due fuoriclasse che fino a qualche tempo fa hanno regalato immense gioie e reti spettacolari ai tifosi della Juventus tornano in campo grazie a PES 2018: si tratta di Alessandro Del Piero e Pavel Nedvěd, entrambi inseriti da Konami tra le leggende della propria simulazione calcistica. L'esordio è fissato per il 22 marzo, all'interno della modalità myClub proposta dal gioco. In questo trailer è possibile vedere i numeri 10 e 11 bianconeri indossare le maglie delle rispettive nazionali, l'Italia e la Repubblica Ceca, facendosi beffe degli avversari a suon di dribbling e gonfiando la rete da calcio di punizione.