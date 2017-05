PES 2018: il Barcellona nel teaser trailer

È tutto dedicato a Leo Messi e compagni il primo teaser trailer di Pro Evolution Soccer 2018, la nuova simulazione calcistica di Konami che arriverà su computer e console alla fine dell'estate. Il filmato offre uno sguardo su alcuni brevi spezzoni di gameplay, senza però entrare nel dettaglio su quelle che saranno le novità introdotte rispetto al predecessore. La software house promette comunque passi avanti significativi in termini di giocabilità e comparto grafico. Già confermata la data di uscita di PES 2018: 14 settembre 2017 in Europa, sulle piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One.